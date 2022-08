Rai - Raspadori, ADL non andrà oltre i 30mln e non c’è un piano B: la situazione

Non ci sarebbe al momento un piano B del Napoli se dovesse sfumare lunedì la pista Giacomo Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sarebbe al momento un piano B del Napoli se dovesse sfumare lunedì la pista Giacomo Raspadori. Smentite le voci di un ritorno di fiamma per Deulofeu. Il club campano inizierebbe la stagione con Adam Ounas. Oggi nuovi contatti con gli agenti di Raspadori dopo la fumata grigia di ieri pomeriggio. De Laurentiis ha ribadito che difficilmente andrà oltre i 30 milioni offerti ieri a Carnevali. Spetterà quindi al calciatore la prossima mossa prima del successivo colloquio tra Carnevali e De Laurentiis, atteso entro e non oltre lunedì prossimo. A riferirlo è l'esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato