Rai - Raspadori al Napoli entro 24h: il Sassuolo ha accettato bonus meno rigidi

Ci siamo: entro 24 ore Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo: entro 24 ore Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore del Napoli. 5 milioni subito per il prestito e 25 per il riscatto. Limati i bonus: 3 milioni legati alle qualificazioni in Champions, altri 2 sono performanti (legati al rendimento dell'attaccante) ma meno rigidi rispetto alla prima bozza. Meno goal e meno presenze totali per i prossimi 5 anni. Fumata bianca in arrivo. Come ampiamente preventivato da diversi giorni. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato.