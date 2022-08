Rai - Raspadori-Napoli, si può chiudere intorno ai 35mln più bonus: possibile un prestito con obbligo

"Giornata importante per Giacomo Raspadori al Napoli, perché Carnevali e De Laurentiis si sono messaggiati".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ su Rai 2, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Giornata importante per Giacomo Raspadori al Napoli, perché Carnevali e De Laurentiis si sono messaggiati. Infatti dopo il vertice di venerdì a Rivisondoli la trattativa era ancora in piedi. Il presidente del Napoli era impegnato in barca alle Eolie e per questo si risentirà con l’ad neroverde domani. Il giocatore ha ribadito con toni garbati la sua scelta al Sassuolo di voler andare al Napoli. Per quanto riguarda le cifre si potrebbe arrivare a a 35mln più 5 di bonus con prestito annuale con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Intanto il Sassuolo si è cautelato con Pinamonti, chiudendo con l'Inter a 20ml pagabili in 4 esercizi”.