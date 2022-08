Rai - Raspadori, per ora c'è solo l'offerta del Napoli ma bisogna fare in fretta: la situazione

Ieri Raspadori ha comunicato a Dionisi che vuole lasciare il Sassuolo per un club di Champions, chiaramente si tratta del Napoli, l'unico che s'è palesato

La Juventus non c'è su Raspadori, almeno per ora. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato nel corso del Tg Sport della Rai, il club bianconero ha smentito gli arrivi degli agenti dell'attaccante a Torino ed al momento non c'è un'offerta per il giocatore. Intanto ieri Raspadori ha comunicato a Dionisi che vuole lasciare il Sassuolo per un club di Champions, chiaramente si tratta del Napoli, l'unico che s'è palesato, ma bisogna fare in fretta: il Sassuolo ha bloccato Pinamonti e Laurienté per sostituire Raspadori, ma bisogna fare in fretta per anticipare Atalanta e Torino. Altrimenti poi libereranno Raspadori