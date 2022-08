Rai - Raspadori vuole l'azzurro e l'agente media tra Napoli e Sassuolo: pomeriggio chiave

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime sull'affare Giacomo Raspadori nel corso del Tg Sport

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha dato le ultime sull'affare Giacomo Raspadori nel corso del Tg Sport: "Mattinata trascorsa senza contatti tra De laurentiis e Carnevali. Entrambi studiano le rispettive mosse prima di attesi rilanci o auspicabili passi indietro. Da Sassuolo confermano le attuali cifre messe sul piatto.

De Laurentiis fermo a 27 milioni più 6 di bonus ( la metà difficilissimi da conseguire), Carnevali disponibile a cedere Raspadori per 30 milioni più 5 di bonus( tutti semplici da ottenere). In questa fase tocca agli agenti della punta mediare tra le parti. Nel tardo pomeriggio Tullio Tinti (procuratore del nazionale insieme al socio Montipò) proverà a sondare entrambi per provare a sbloccare la trattativa".