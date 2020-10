Rai - Retroscena Bakayoko: inserimento di Inter ed Hertha, ma si era già promesso a Gattuso

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Negli ultimi giorni di mercato c'era stato un inserimento dell'Inter per Bakayoko, che però doveva vendere prima Nainggolan. Saltato Nainggolan a Cagliari, non se n'è fatto nulla. Nelle ultime 24 ore si era registrato anche l'nserimento anche dell'Hertha Berlino, che aveva offerto 2,5 milioni per il prestito. Il Chelsea voleva darlo all'Hertha, ma il giocatore si è imposto. Gattuso l'aveva chiamato ad inizio settembre, dicendogli che se non avessero preso Veretout si sarebbero fiondati su di lui. Bakayoko gli ha fatto sapere, con una promessa, che se non si fosse concretizzato l'affare col Milan avrebbe rifutato tutto pur di riabbracciarlo al Napoli".