Rai - Rinnovi Hysaj e Maksimovic, vertice decisivo durante le nazionali: le cifre

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della situazione rinnovi in casa Napoli: “Durante la sosta delle nazionali ci saranno dei confronti di persona o in call conference con Giuffredi e Ramadani per il rinnovo di Hysaj e Maksimovic. Giuffredi per Hysaj propone un ingaggio di 2,6mln in caso di qualificazione in Europa League e 2,8mln in caso di Champions, il Napoli è fermo a 2,3mln per motivi di Covid. Ramadani per Maksimovic chiede 2,8, il Napoli può arrivare al massimo a 2,5mln. Questo vertice sarà decisivo per il dentro o fuori che condizionerà anche il prossimo mercato”.