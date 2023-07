Rai - Rinnovo Di Lorenzo, cifre e durata del nuovo contratto. Faraoni, ipotesi prestito

Per il ruolo di vice il Napoli può prendere Faraoni dal Verona con la formula del prestito e prima deve far partire Zanoli in prestito.





TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La prossima settimana sarà quella del summit decisivo per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva su Rai 1, il capitano del Napoli firmerà un contratto fino al 2028 a 3,5mln di euro bonus inclusi. Per il ruolo di vice il Napoli può prendere Faraoni dal Verona con la formula del prestito e prima deve far partire Zanoli in prestito.