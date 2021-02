Rai - Rinnovo Gattuso, era fatta: legali attendevano ADL per la firma, poi tutto è cambiato

Qualcosa è andato storto per il rinnovo di Rino Gattuso, che ad oggi - dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni - è un miraggio. Secondo l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, l'accordo era fatto, ma ora è tutto in discussione. "Gattuso è molto richiesto in Italia e nel mondo. Mi prendo la responsabilità di ciò che dico e dico che i legali - le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli - mi dissero che aspettavano solo De Laurentiis per firmare. Poi la situazione è cambiata all'improvviso".