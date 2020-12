Rai - Rinnovo Gattuso, i legali stanno facendo le ultime valutazioni: presto la firma

Si attende solo l'annuncio, ma non ci sono dubbi: Rino Gattuso rinnoverà il suo contratto con il Napoli fino al 2023. Lo conferma anche oggi l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ricordando che in questi giorni i legali stanno verificando gli ultimi dettagli. Non è ancora arrivata la firma dell'allenatore azzurro, ma presto metterà tutto nero su bianco.