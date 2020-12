Rai - Rinnovo Gattuso, i legali valutano le clausole sui diritti d'immagine: la situazione

Manca solo l'ufficialità, Rino Gattuso è pronto a firmare il rinnovo di contratto nei prossimi giorni. I contratti ai legali sono arrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì, compresi quelli del suo staff tecnico. In queste ore si stanno studiando i diritti d'immagine, una parte del contratto che va letta bene perché ci sarebbero delle penali se non rispettati gli obblighi (e Ringhio non vuole correre questo rischio).

SERVE ANCORA TEMPO - Il plico è voluminoso e gli avvocati dell'allenatore azzurro gli hanno chiesto un po' di tempo. Ma da Napoli-Sassuolo Gattuso si sente il tecnico del Napoli fino al 2023. A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.