Rai - Rinnovo Gattuso, slitta l'annuncio: problema tecnico legato a bonus e diritti d'immagine

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato del rinnovo di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per motivi legati alle solite lungaggini burocratiche della contrattualistica azzurra. La tempistica si è leggermente dilitata, i pessimisti parlano di 10 giorni di slittamento. E' solo un problema tecnico, tra avvocati, per chiarire alcuni dettagli legati a bonus, premi e diritti d'immagine. Il rinnovo comunque non è in bilico, è tutto definito".