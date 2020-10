Rai - Rinnovo Hysaj, Giuffredi indispettito: ci sono già due obiettivi nel mirino

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dei rinnovi e dei prossimi movimenti in entrata in casa Napoli: "Giuffredi, agente di Hysaj, è indispettito dai mancati contatti col Napoli, ci sono due-tre club interessati all’albanese. Se durante la pausa delle nazionali non ci sarà un colloquio col club azzurro prenderà piedi l’ipotesi di andare via a gennaio o a scadenza a giugno.

Con la partenza di Hysaj si potrebbe prendere un terzino sinistro, in quel ruolo ci sono stati dei colloqui con due esterni. Uno è Emerson Palmieri, il giocatore però aspetta il Napoli a gennaio, ma valuta anche offerte da club più prestigiosi, tra l'altro la richiesta del Chelsea, prestito con obbligo fissato a 25mln, è ritenuta troppo altra dal club azzurro. L'altro terzino attenzionato si trova in Grecia ed è Giannoulis de Paok, costa 10 mln e guadagna 2 mln netti.

Rinnovo Maksimovic? Per l'ingaggio si oscilla tra domanda e offerta tra i 2.3 ai 2.6 milioni, si potrebbe trovare l’accordo, anche in questo caso dopo la sosta si troverà una quadra".