Rai - Rinnovo Insigne, incontro interlocutorio con l'agente: Giuntoli chiederà una cosa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Pisacane è arrivato in hotel, in questo momento sta parlando con Giuntoli. Ma il Napoli vuole parlare con lui solo di Contini e Palmiero. Spalletti può tenere quest'ultimo per il centrocampo, ma Pisacane chiede garanzie di minutaggio.

Poi è ovvio che essendo il procuratore di Insigne si parlerà anche di lui. Più che del rinnovo, probabilmente Giuntoli chiederà se ci sono squadre interessate a Insigne. Non mi aspetto accordi verbali sul rinnovo. C'è la volontà di risentirsi a fine mercato".