Rai - Rinnovo Insigne, nessun incontro con l'agente a Castel di Sangro: la situazione

Il Napoli è in bolla dopo la positività di Filippo Costa e, per questo, non potrà ricevere alcun agente nel ritiro di Castel di Sangro. Ergo, neanche il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, potrà recarsi in ritiro per un incontro con la società azzurra. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

NESSUN CONTATTO - Neanche una telefonata c'è stata. Al massimo, durante questa seconda parte di preparazione, il capitano azzurro potrà incontrare Aurelio De Laurentiis, ma senza il suo assistente legale non si entrerà nel vivo della trattativa per il prolungamento. Un summit interlocutorio per capire le volontà delle parti potrebbe esserci, ma solo allora poi si potrà andare allo step successivo, al rientro dal ritiro. Se l'incontro dovesse essere negativo - prosegue il collega - è plausibile che il patron chieda ad Insigne di portargli offerte da altri club, ma la valutazione del cartellino sarebbe un problema.