Rai - Rinnovo Insigne, non è solo questione di soldi: serve un chiarimento con ADL

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è detto che basterà un solo incontro per il rinnovo di Insigne. Io credo che lui e De Laurentiis dovranno chiarire tante cose, non solo l'aspetto economico che è importante ma non preminente.

Non è l'unica cosa che divide i due, ci sono delle cose personali da chiarire, a partire da ciò che successe nel giorno dell'ammutinamento con Ancelotti fino alle questioni con Gattuso. La cosa più importante è che poi si faccia una sintesi, si chiarisca. Per chiudere questa trattativa ci vorrà un passo indietro da parte sia di Insigne che di De Laurentiis".