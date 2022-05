Rai - Rinnovo Koulibaly, weekend di trattative intense: ADL vuole trattenerlo

Alla finestra c'è il PSG e il presidente vorrebbe rigettare le avances per il suo difensore centrale.

Weekend di trattative intense tra il Napoli e l’entourage di Kalidou Koulibaly. A riportarlo è la Rai, secondo cui Aurelio De Laurentiis è al lavoro per un accordo in qualche modo in linea con la politica sugli ingaggi. Alla finestra c'è il PSG e il presidente vorrebbe rigettare le avances per il suo difensore centrale.