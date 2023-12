Rai - Rinnovo Osimhen con clausola e addio: Arsenal avanti al Chelsea, defilato il Real

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della 'Domenica Sportiva', il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen.

"L'annuncio che spiazza e ti aspetti è quello di De Laurentiis sul rinnovo di Victor Osimhen. Stavolta potrebbe essere la volta buona, ma restano ancora dei dettagli da definire prima del tweet ufficiale del presidente. Nel frattempo l'agente Calenda tace, molto più cauto dopo il colloquio di Madrid col numero 1 campano. Definito l'ingaggio, tutto gira introno alla cifra da destinare alla clausola rescissoria che consentirebbe al nigeriano di lasciare Napoli a fine stagione. Prolungare il rapporto per altri tre anni permetterebbe al Napoli di alzare la richiesta a oltre 100 milioni di euro, per garantirsi una plusvalenza. L'Arsenal tratta con l'entourage, ora è in vantaggio sul Chelsea, invece si è defilato per ora il Real Madrid. Prolungare e dirsi addio: è il mercato del calcio moderno".