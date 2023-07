Rai - Rinnovo Osimhen, partita aperta: per ora resta senza il prolungamento

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen: “E’ una certezza che Osimhen giocherà col Napoli il prossimo anno, ma non c’è la certezza sulle condizioni contrattuali. Cioè se resterà con un contratto che lo porterà alla scadenza nel 2025 o rinnovato. Non ci siamo con le cifre, l’entourage del giocatore ascolta le frasi di De Laurentiis che ha chiesto quasi 200mln al PSG, che ha virato su altri profili. Un calciatore che vale tanto non può rinnovare a 7mln l’anno.

Si andrà avanti per un po’ con Osimhen che resterà ad un anno dalla scadenza e il prossimo anno De Laurentiis dovrà chiedere molti meno euro per la sua cessione. Partita aperta”.