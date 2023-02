Rai - Rinnovo Spalletti, ADL eserciterà la clausola: resterà a Napoli almeno un anno

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul futuro di Luciano Spalletti:

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A e riferito le ultime sul futuro di Luciano Spalletti: “Il Napoli ha una clausola rescissoria unilaterale, quindi a suo favore, fino al 2024 da esercitare entro il 30 giugno. E la eserciterà. Quindi di sicuro Spalletti almeno un altro anno resterà a Napoli. Poi una volta scattata questa clausola è probabile che prima di Natale proprio De Laurentiis possa riparlare col proprio allenatore per cercare di allungare ulteriormente il contratto. La certezza è che lui per un altro anno resta a Napoli perchè c’è questa clausola”.