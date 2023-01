Rai - Rinnovo Spalletti, il Napoli eserciterà la clausola per il prolungamento: i dettagli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: “Rinnovo Spalletti? Il Napoli eserciterà sicuramente l'opzione unilaterale del contratto del tecnico, il quale resterà sulla panchina azzurra per un'altra stagione. Esercitata l'opzione, non escludo che Spalletti e De Laurentiis possano sedersi nuovamente a tavolino e decidere di allungare il contratto. Comunque alcuni bonus importanti faranno lievitare lo stipendio di Luciano.