Rai - Riscatto Bakayoko, per ora non c'è accordo col Chelsea: se ne riparlerà in primavera

Non è questo il momento di trattare il riscatto di Tiemoué Bakayoko con il Chelsea, stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli. E' difficile che la questione si risolva a gennaio, l'offerta del Napoli alla zarina Marina sarà avanzata tra marzo e aprile. Il Chelsea vorrebbe 20 milioni di euro, ma il club azzurro lavorerà ai fianchi per abbassare un po' la cifra. Per ora - riferisce il collega - non ci sono accordi in tal senso.