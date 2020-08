Rai - Roma su Milik, il Napoli ha rifiutato quattro contropartite: resta in piedi l'ipotesi Under

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Under? Milik c'entra più per lui che per Veretout. De Laurentiis e Fienga hanno sempre parlato di Under e Milik per le rispettive plusvalenze, tralasciando Veretout che al momento non è sul mercato. Il Napoli ha detto di 'no' a Pau Lopez, Fazio, Cristiante e Kluivert".