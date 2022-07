Rai - Sanchez-Napoli, smentite su tutti i fronti: non è più seguito dai tempi di Udine

"Piovono smentite autorevoli sia da Castel di Sangro che da Milano".

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni del Tg Sport: "Smentite su tutti i fronti. Il Napoli non è interessato a Sanchez. Forse proposto dal suo entourage che nel frattempo dialoga col Marsiglia. Ma il Napoli non segue il cileno dai tempi dell'Udinese. Ora non più. Piovono smentite autorevoli sia da Castel di Sangro che da Milano. E non sono di facciata".