Rai - Sarà addio tra Zielinski e il Napoli, accordo totale con l'Inter: cifre e dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione del rinnovo di Piotr Zielinski è al centro di questa finestra di mercato. Se da inizio stagione l'ipotesi di una permanenza ai piedi del Vesuvio sembrava la più plausibile, l'inserimento dell'Inter ha mescolato le carte. Il polacco, infatti, in estate aveva rifiutato anche le sirene arabe e si prospettava un giuramento d'amore eterno con il Napoli, ma Beppe Marotta pare sia ormai riuscito a strapparlo agli azzurri. Già a inizio mese il centrocampista classe '94 aveva respinto una proposta da parte di De Laurentiis.

Come riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è stato raggiunto un accordo totale con la società nerazzurra. Zielinski firmerà un triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus, con opzione di estensione a quattro anni di contratto. Per l'inter si tratta di un colpo a parametro zero.