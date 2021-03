Rai - Sarri prima opzione ed è pronto ad accettare: il piano B è un emergente

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha rivelato le ultime in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le telefonate tra Allegri e De Laurentiis non fanno testo, capita spesso che i due si sentono. Quando c'era Ancelotti traballante, Allegri gli disse di prendere Gattuso perché è un buon allenatore. Per il nuovo tecnico bisogna partire da due quesiti, affidarsi ad un allenatore esperto oppure un emergente e ripartire da zero. Nella prima opzione vedrei Sarri che ha fatto sapere che è disposto ad accettare. Anche se De Laurentiis ad oggi non ha chiamato ancora l'ex allenatore azzurro. Per il piano B, tra gli emergenti, fossi nel Napoli prenderei Italiano per le caratteristiche tecniche della squadra.

Senesi e Koopmeiners? Sono seguiti dal Napoli, il primo doveva arrivare per sostituire Koulibaly".