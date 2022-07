Rai - Sassuolo, no a contropartite per Raspadori: la richiesta parte da 30mln

Nei prossimi giorni De Laurentiis chiamerà l’ad del Sassuolo Carnevali per Raspadori.

Nei prossimi giorni De Laurentiis chiamerà l’ad del Sassuolo Carnevali per Raspadori. 25 milioni non saranno la base d’asta, il prezzo è di 30mln a salire, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Il Sassuolo non è interessato a Gaetano e Ounas. Il giocatore ha scelto il Napoli, pronto per lui un contratto quinquennale da 2,5mln a salire. A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.