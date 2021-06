Rai - Schuurs-Napoli, colloqui con l’Ajax: costi troppo elevati, le ultime

L’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime novità di mercato su Perr Schuurs, difensore centrale olandese accostato al Napoli. Secondo il giornalista, Schuurs è nei radar e nei database del Napoli, colloqui diretti e indiretti col club di appartenenza, ovvero l’Ajax. Il nodo sono le cifre incompatibili per le esigenze economiche del Napoli. L’Ajax chiede troppo per il cartellino del giovane difensore e il Napoli, a queste condizioni, non può competere. Bravo ma troppo caro.