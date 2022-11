Rai - Secco ‘no’ di Giuntoli ad un’offerta monstre del Benfica per Elmas: il retroscena

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A: “Il Napoli riceve un giorno sì e l'altro pure un’offerta per Elmas, all’estero c’è la fila per il macedone. Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, si vide con Giuntoli all'estero e arrivò ad offrire cifre monstre per Elmas: 15 o 18 milioni, non ricordo bene. Ebbi la soffiata da un cronista di A Bola, giornale lusitano. A quel punto chiamai Cristiano Giuntoli e mi rispose: 'Sì, è tutto vero, ma io Elmas non lo vendo’”.