Rai - Sfumato Barak, il Napoli tratta un 'Mister X': stasera tutti i dettagli con Venerato

Stasera su Rai Due torna 'A tutto campo', trasmissione condotta da Marco Mazzocchi in cui ci sarà il consueto focus mercato curato da Ciro Venerato

Stasera su Rai Due torna 'A tutto campo', trasmissione condotta da Marco Mazzocchi in cui ci sarà il consueto focus mercato curato da Ciro Venerato. Già emergono le prime anticipazioni. A centrocampo sfumato quasi del tutto Antonin Barak. Il Napoli ora tratta un 'Mister X' e non Orel Mangala. In più saranno svelati tuttti i retroscena sul colloquio tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes per Josè Mourinho.