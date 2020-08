Rai - Sfumato Gabriel, il Napoli ha virato su Matvienko: contatti costanti con l'entourage

L'Arsenal fino al 5 settembre non può annunciare il colpo Gabriel Magalhaes perché il Lille aveva un accordo (molto più che verbale) col Napoli. Il club azzurro, comunque, non potrà rilanciare rispetto all'offerta dei Gunners e, per questo, il difensore brasiliano finirà all'Emirates Stadium. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno virato su Mykola Matvienko, centrale classe '96 dello Shakhtar Donetsk rappresentato in Italia da Claudio Vigorelli, con il quale i contatti sono costanti. A riportarlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.