Rai - Smentite per Svanberg e Maksimovic, nuova rivale per Emerson: ultime di mercato

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non ci sono conferme per un rinnovo di Maksimovic mentre Svanberg del Bologna non interessa al Napoli. La Roma non andrà su Emerson per sostituire Spinazzola perché sta sondando Dijks, ma sull'ex Roma oltre al Napoli potrebbe fiondarsi il Psg".