Rai - Smentite su Aouar e Caravaca: non rientrano nei parametri del Napoli

Aouar potrebbe essere il colpo estivo del Napoli? “Non c’è alcuna possibilità di vederlo in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso gli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli interessi del club partenopeo, sia per motivi tecnici, economici e anagrafici. Smentisco, inoltre, gli interessi del Napoli per Caravaca, talento della cantera blaugrana che non rientra nei piani della società napoletana”.