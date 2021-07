Rai - Smentite su Camara: è stato proposto ma il Napoli non ha fatto offerte

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per smentire le voci circa un'offerta del Napoli all'Olympiacos: “Camara? Da fonti vicine al Napoli mi arrivano delle secche smentite su una presunta offerta all’Olympiacos. Il giocatore è stato proposto alla società azzurra, ma il Napoli non ha intavolato alcuna trattativa per il centrocampista”.