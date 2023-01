Rai - Smentite su tre giocatori del Fenerbahce: non rientrano nelle strategie di Giuntoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Guler, Kadiouglu e Crespo: possibili colpi del Napoli? "Sono nomi che non rientrano nei radar azzurri. Il club segue tanti profili ogni anno in tutto il mondo, qualche files ci sarà pure circa questi nomi. Ma per una serie di motivi tecnici ed anagrafici non rientrano nelle strategie di Giuntoli a giugno"