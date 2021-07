Rai - Smentite su Vecino: non interessa e non ha mai chiesto di tornare da Spalletti

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime sul mercato degli azzurri: "Vecino? Sia l'Inter che l'entourage del giocatore mi dicono che il calciatore non ha mai chiesto la cessione per andare di nuovo da Spalletti. Inzaghi, tra l'altro, vuole puntare su di lui e gliel'ha già detto. Queste notizie mi sono state confermate anche dal Napoli. Vecino vuole restare all'Inter e spera di fare bene per il rinnovo".