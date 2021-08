Rai - Smentite sul ritorno di Maksimovic: ecco chi sarà il quarto centrale

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi è stato smentito un ritorno di Maksimovic. Secondo i piani del Napoli, il quarto centrale potrebbe essere Di Lorenzo. Vecino? L'Inter non lo cede fino a gennaio. I nomi caldi per il centrocampo restano quelli di Berge, Zakaria e Thorsby".