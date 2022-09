Rai - Smentite totali dal Napoli: nessun contatto con Mendes per CR7

CR7 al Napoli? Ciro Venerato al Tg Rai fa capire che nulla accadrà spegnendo i sogni dei tifosi

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CR7 al Napoli? Ciro Venerato al Tg Rai fa capire che nulla accadrà spegnendo i sogni dei tifosi: "Smentite totali su possibile prestito di Cristiano Ronaldo al Napoli last minute. Non ci sono appuntamenti in agenda tra Mendes e il club azzurro. Anche da Manchester ci arrivano smentite".