Rai - Sostituto Koulibaly, sfuma Milenkovic: tre candidati (uno offerto da Lotito)

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha riferito le ultime di mercato sul Napoli: "Arrivano solo conferme da Napoli e Londra. Kalidou Koulibaly è un tesserato del Chelsea. 40 milioni complessivi più una serie di bonus legati alla Champions del club inglese. Visite mediche a Londra entro 48 ore. Sfuma Milenkovic. Il giocatore si è promesso all'inter ( come Bremer). Kim, Bailly e Acerbi (offerto stasera da Lotito a de Laurentiis) i candidati. Su Petagna per ora veto di Spalletti. Mentre arrivano smentite azzurre su interesse del Milan per Politano".