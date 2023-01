Rai - Spalletti ha un anno di contratto, ADL è molto soddisfatto: non c'è fretta per il rinnovo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Rinnovo di Spalletti? "Luciano è spesso in contatto con De Laurentiis. Si incroceranno a Milano poiché Aurelio sarà a San Siro per la gara con l'Inter. Il Napoli ha già un altro anno di contratto con Spalletti, poi chiaro che vorrà sedersi per allungare la permanenza del tecnico sotto l'ombra del Vesuvio. Non c'è fretta, credo che se ne parlerà più avanti. Tuttavia, Aurelio è molto soddisfatto dell'operato di Luciano, il quale resterà ancora un altro anno a Napoli. Poi sicuramente la società vorrà premiare l'allenatore, l'eventuale rinnovo sarà valutato in base alle nuove richieste economiche".