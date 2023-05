Rai - Spalletti pronto a dare le dimissioni: i motivi che hanno portato alla decisione

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Le tante voci di mercato del Napoli da imputare al largo anticipo con cui il Napoli ha raggiunto il traguardo del tricolore?

“Il mercato azzurro è già cominciato. De Laurentiis ha comunicato ai suoi collaboratori di voler chiudere la pratica allenatore già nei prossimi giorni. Nelle ultime 72 ore ci sono stati degli sviluppi che possono aver determinato il futuro della panchina del Napoli”.

Addio di Spalletti, dunque, certo?

“La storia con Spalletti è ormai ai titoli di coda, i legali si stanno già muovendo per trovare una soluzione alla decisione di non continuare più l’avventura a Napoli e, pertanto, dimettersi. È una scelta imputabile, dunque, al tecnico. Il presidente era disposto ad allungargli il contratto, avendo maturato la decisione mesi fa ed avendo comunicato la volontà all’allenatore in ampio anticipo. Sulla decisione di Luciano hanno influito il mancato prolungamento a dicembre, che il coach avrebbe invece ritenuto opportuno, e le critiche dopo la trasferta empolese dello scorso anno che hanno incrinato definitivamente il rapporto. Non è da sottovalutare, inoltre, la voglia di ripartire in una nuova avventura, potendo giovare di stimoli nuovi. Il fardello, seppur bellissimo, del tricolore è da considerare forse ingombrante”.