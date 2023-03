Rai - Spalletti resterà a Napoli: ADL non farà lo stesso errore commesso con Sarri

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



“Il Napoli ha la certezza di ripartire dallo stesso allenatore il prossimo anno, sfruttando l’opzione per la terza stagione. Questo consente alla società di poter intavolare una trattativa per il rinnovo. Tuttavia, il tecnico vorrà capire quali saranno le ambizioni e le potenzialità del club per le prossime stagioni, dopo il tricolore difatti sarà difficile ripetersi. Credo, però, che si troverà una sintesi tra le ambizioni dell’allenatore e quelle del presidente”.

L’allenatore azzurro potrebbe addirittura decidere di ritirarsi?

“Lo escluderei. È una persona giovanile che conduce una vita sana, sta benissimo fisicamente. Inoltre, non credo possa cedere all’appagamento, e vorrà dunque continuare il percorso verso nuovi successi. De Laurentiis, pur non ammettendolo mai, sa di aver sbagliato molto con Sarri, tecnico tra i più adatti ai progetti e potenzialità del club. Non vorrà ripetere lo stesso errore con Spalletti, potendo prolungare il rapporto con un allenatore capace di garantire risultati, valorizzare i calciatori e rientrare nei parametri finanziari. Luciano, d’altronde, si trova benissimo in città”.