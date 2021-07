Rai - Spalletti rivuole Emerson Palmieri: tra i due c’è stata una telefonata esplorativa

Il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri, è la prima scelta per la corsia sinistra e oggi, nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ne ha parlato. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha dato le ultime sul futuro dell’italo-brasiliano. “Luciano Spalletti non può dire in maniera esplicita e pubblicamente che ha contattato Emerson. Ma la sua risposta è praticamente un si, ha confermato la telefonata fatta all’italo-brasiliano. Come tutti gli allenatori, anche lui ha fatto una chiamata esplorativa direttamente con Palmieri. La società invece, ovvero De Laurentiis e Giuntoli, finora hanno avuto contatti con la dirigenza del Chelsea, non direttamente con il calciatore”.