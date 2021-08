Rai - Tensione tra il Napoli e Pisacane per Contini: Giuntoli non sta mantenendo la parola

Ieri c'è stato un momento di tensione tra il Napoli e Vincenzo Pisacane. Il club azzurro aveva ribadito al procuratore che per Nikita Contini al Crotone bisognava ancora attendere, nonostante una parola data tempo prima per liberarlo. C'era la promessa di mandarlo a giocare da protagonista in Serie B. C'è stato dunque un momento di frizione, poi nel pomeriggio c'è stato un altro incontro tra l'agente, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli e Pompilio che ha sbloccato la situazione. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.