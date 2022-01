Rai - Terzino sinistro, l'arrivo di Tuanzebe fa saltare due operazioni: le ultime

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione “Calcio totale”: "Per quanto riguarda gli affari di gennaio, per Tuanzebe si stanno limando gli ultimi accordi con l’intermediario della trattativa, Fabrizio Ferrari. Si spera entro 24-48 ore di arrivare a Roma per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Si tratta di un prestito secco sulla base di 500 mila euro più un premio per la Champions e un ingaggio al giocatore pari a 1.6 milioni lordi.

L’arrivo di Tuanzebe fa saltare due operazioni che il Napoli stava imbastendo: il primo nome è quello di Reinildo Mandava essendo extracomunitario. Anche Lucumi del Genk, altro profilo che piaceva, è extracomunitario. Poche chances per Digne, un nome che non riscalda lo scouting azzurro. Parisi piace ed è stimato ma la valutazione che fa l’Empoli al momento è troppo alta e il Napoli vorrebbe prendere il giocatore in prestito e senza obbligo di riscatto. Quindi il Napoli cercherà altri terzini sinistri per i motivi appena raccontati”.