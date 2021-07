Rai - Testa a testa Parma-Salernitana per Tutino: ecco le offerte fatte al Napoli

Per Gennaro Tutino è testa a testa tra Salernitana e Parma. Il Napoli chiede 7,5 milioni più 2,5 di bonus per cedere l'attaccante classe '96, più un bonus sulla futura rivendita, e sul tavolo ha due proposte: i granata hanno offerto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, mentre i ducali hanno messo sul piatto 5,5 milioni, considerati ancora pochi. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.