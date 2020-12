Rai - Thauvin piace, ma la richiesta d'ingaggio è alta: il Napoli preferisce un'altra ala

Una vecchia pista che torna d'attualità: Florian Thauvin. Il Napoli l'ha avvicinato tramite il suo entourage, al fine di comprendere al pieno la situazione di un calciatore che è in scadenza di contratto e cambierà squadra gratis. La sua richiesta d'ingaggio, però, è di 3,5 milioni più bonus e il francese piace a tanti, tra cui il Milan che è in vantaggio. Il club azzurro, invece, preferirebbe battere altre piste, come quella legata a Jeremie Boga, per ragioni anagrafiche. A riferirlo è l'esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss Napoli.