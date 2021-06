Rai - Tonali non è nel mirino: il Napoli cerca un altro calciatore

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Tonali? Non mi arrivano segnali e non è il tipo di giocatore che il Napoli sta seguendo. Lui è più di pensiero che fisico e bravo in fase di contrasto. I prezzi di Cellino sono tra l'altro improponibili dopo la sua stagione. Non è un giocatore che può servire a Spalletti".