Rai - Torreira, offerto al Napoli prima dei viola ma Spalletti non vuole un play

Lucas Torreira è in arrivo in Italia per firmare con la Fiorentina. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai, nel corso di Kiss Kiss Napoli, il centrocampista era stato proposto anche al Napoli, molto prima dei viola, ma i partenopei non cercano un play ritenendo di averne due con Demme e Lobotka e cercano un incontrista come mezzala.