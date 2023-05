Rai - Tottenham e Psg mollano Luis Enrique: lo spagnolo aveva chiesto 10 mln più bonus

Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews, ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione panchina in casa Napoli

Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews, ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione panchina in casa Napoli: "Tottenham e PSG hanno ufficialmente mollato Luis Enrique comunicandolo all"entourage. Parallelamente il Napoli continua a prendere tempo con Gasperini ( col quale c'è un accordo economico già avviato).

Due indizi che formano già una prova. Aurelio de Laurentiis sta cercando di convincere Luis Enrique ad accettare il progetto azzurro, ma non basteranno i 4 milioni offerti a Gasperini per bloccare l'ex tecnico di Spagna e Barcellona. Lo spagnolo aveva chiesto a Spurs e parigini 10 milioni più bonus. De Laurentiis sa tutto questo ma non sembra preoccupato da questo aspetto. È lo spagnolo il grande nome da elargire alla piazza".